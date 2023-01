Sampdoria, Stankovic: “Grande vittoria che dedico a Mihajlovic”

Il tecnico ha analizzato il match contro il Sassuolo

Dejan Stankovicalla vigilia del match contro il Sassuolo aveva chiesto ai suoi ragazzi che bisognava sin da subito invertire la rotta. E il mister serbo è stato ascoltato. La sua Sampdoria ha battuto i neroverdi facendo un passo avanti che serve per tirarsi fuori dalle cattive acque della bassa classifica. Il tecnico blucerchiato ha analizzato il match ai microfoni di Sky: "Questa vittoria mi ha lasciato tanto di buono. I ragazzi hanno lavorato tanto durante la sosta e oggi si è visto come hanno giocato mettendo sacrificio, concentrazione, convinzione e tanta umiltà. Siamo ripartiti da zero facendo un reset mentale e fisico. E' stata una grande vittoria e sono tre punti che suonano come un piccolo passo verso il traguardo salvezza".

La dedica Stankovic molto commosso ha alzato lo sguardo verso il cielo dopo il secondo gol e soprattutto appena concluso il match. "Ho guardato lassù. La dedica si sa a chi va (a Sinisa Mihajlovic anche se non dichiarato apertamente dal mister). Questa è la Sampdoria che voglio vedere e che vogliono i nostri tifosi. Cambiare il percorso è possibile se in futuro giocheremo come oggi contro il Sassuolo. E' un bel segnale di cambiamento".

Problemi societari Stankovic ha glissato sulla crisi societaria: "Di questo non ne so nulla. Mi auguro che tutto si risolva prima possibile ma io ho competenza in campo e nello spogliatoio". A Stankovic è stato chiesto se suo figlio Filip verrà alla Samp. "Assolutamente no -conclude Stankovic-. Mio figlio resterà al Volendam ed è lì che continuerà la sua crescita. Spero un giorno che le nostre strade si incroceranno ma al momento non a Genova".