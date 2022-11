Sampdoria, Stankovic: “Ho fatto la scelta giusta e non mollo. La salvezza…”

RESTO - "Convinto della scelta Sampdoria? Assolutamente sì. Ma, prima, voglio ribadire che sono convinto tutt’oggi di avere fatto la scelta giusta venendo alla Samp. Conoscevamo tutti i problemi esistenti e ho accettato in totale consapevolezza della situazione. La pausa viene al momento giusto. Resettiamo, sperando poi di rinforzarci", ha detto Stankovic. "Mai pensato di lasciare, non è nel mio dna. Con quelle parole volevo stimolare tutti a credere di più in se stessi. Non è possibile che dopo un episodio negativo subentri un blocco totale. Bisogna recuperare autostima, il ritiro servirà anche a questo. L’anno scorso sono andato ad Antalya con la Stella Rossa, eravamo a -5 dal Partizan. Dopo la sosta non abbiamo più perso una gara vincendo il titolo con 2 punti sulla seconda. Questa è storia".

MOMENTO - "Eravamo partiti bene a Bologna, con la Roma è arrivato il gol su rigore in avvio, poi a Cremona la squadra ha saputo soffrire e alla fine ci ha aiutato la fortuna, anche se quella devi guadagnartela. Con il Toro, due gol subìti da evitare, così l’autostima scende. Per la gara con il Lecce faccio autocritica: forse ho caricato troppo il gruppo. Non era la cosa giusta investirlo di una responsabilità così grande in una gara non decisiva per retrocedere, né per salvarsi. Pensavo di dare una scossa, vincendo saremmo andati in vacanza sereni". Sugli obiettivi: "Non faccio promesse, ma so che con l’aiuto dei miei collaboratori, del presidente Lanna e del CdA riusciremo a migliorarci".