Sampdoria, Stankovic: “Il gol dell’1-1 di Quagliarella ha fatto arrabbiare il Milan”

Le parole del tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic dopo la sconfitta contro il Milan ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo giocato contro una squadra forte perdendo nettamente. Forse si sono arrabbiati dopo l’1-1 di Quagliarella nel primo tempo segnandoci successivamente tanti gol. Vedere dal vivo la squadra rossonera fa capire il lavoro importante del tecnico Pioli. Mi è piaciuto che Quagliarella abbia segnato in questo importante stadio. Fabio ha dimostrato sempre dedizione al lavoro e tanta serietà. Molti devono apprendere da lui sia dal calciatore per come si muove in campo e anche dall’uomo, professionista serio. A fine partita ci siamo abbracciati con tutti perchè io e i giocatori siamo un tutt’uno. I ragazzi si sono sacrificati in campo e fuori e io non posso arrabbiarmi con loro. Sono persone corrette e oneste. Futuro? Se tornassi indietro accetterei ancora la Sampdoria. Si fa esperienza nella vita e non mi spaventa il futuro e accetto qualsiasi sfida. Quando si vince o si perde si impara sempre e tanto”.