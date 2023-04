Sampdoria, Stankovic: “In panchina con la polmonite per stare vicino alla squadra”

La Sampdoria lascia Firenze con rabbia e amarezza per una sconfitta pesante che suona come una condanna alla Serie B. Al termine della partita il tecnico blucerchiato Dejan Stankovic è intervenuto in conferenza stampa: "Dopo partite che finiscono così ci sono parole in più che dobbiamo dirci. Tra noi e la dirigenza... Ci sono modi e modi di perdere. Sapevo che ci sarebbero state mille difficoltà ma non mi aspettavo di subire così tanto nel secondo tempo. Nel primo eravamo scomodi, abbiamo dato fastidio, ma abbiamo preso gol nel recupero. Ci siamo sciolti e non mi piace per niente, fare analisi è difficile dopo un 5-0. Il vero fallimento è quando smetti di lottare. Io sono andato in panchina con la polmonite. E' da due giorni che lotto con la febbre a quaranta e non ho forza -riporta tuttomercatoweb.com-. Quella è l'unica ragione perchè nella ripresa sono stato zitto. Almeno ero dove volevo, vicino ai miei ragazzi".

Reagire Stankovic segna un appuntamento perchè non vuole mollare: "Domani ci vediamo con i ragazzi e parliamo, vediamo come stiamo e come si può reagire. Ormai è tardi per risolvere le problematiche... Lo stato mentale è la cosa che mi preoccupa di più, è difficile entrare nelle teste dei ragazzi e capire come si sentono, anche parlandoci e provando a motivarli ogni giorno. Arrivare ad avere una reazione è tosta, è difficile... E non abbiamo neanche tempo, tra tre giorni si rigioca. Dobbiamo essere forti. Ho pensato che se sono io il problema, amen, lo accetto con grande dignità e orgoglio. Io almeno ho dato tutto me stesso e ho zero rimpianti, rifarei cento volte lo stesso percorso. Il 5-0 è mia responsabilità, giusto discuterne. Ci sono le finestre e le uscite d'emergenza. Io sono emotivo e diretto, non so se è un pregio, forse in questi momenti più un difetto. Si deve andare fino alla fine ma dobbiamo scegliere a quale velocità. Se è colpa mia lo accetto ma dobbiamo stare tutti insieme, nello stesso concetto. Mettiamo da parte i problemi intorno, ma ci sono modi e modi di perdere".