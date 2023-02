Sampdoria, Stankovic: “La Lazio va affrontata con coraggio e concentrazione”

Dejan Stankovic guarda alla Lazio. La sua Sampdoria non può permettersi di piangersi addosso, deve combattere e reagire anche all’ennesima beffa finale maturata con il Bologna. E deve farlo già a partire dalla sfida di domani sera, lunedì, in casa dei biancocelesti. «Chi non impara dopo la sconfitta perde due volte – dice il tecnico dal “Mugnaini” di Bogliasco -. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati. Abbiamo fatto errori negli ultimi finali che ci sono costati tantissimi punti, errori che non vanno ripetuti. Ma abbiamo appreso la lezione e ogni partita per noi è una nuova sfida».