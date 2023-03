Sampdoria, Stankovic: “La tensione ci frena ma non voglio abbassare guardia”

Il tecnico della Sampdoria Stankovic ai microfoni di Dazn ha analizzato il pareggio a reti bianche contro la Salernitana: "Non mi sono piaciuti i primi 20 minuti ma forse la troppa pressione e tensione ci frena. I tifosi ci hanno dato una mano e sono commoventi ma la tensione molti calciatori non riescono a scioglierla e qualcuno non riesce proprio a gestirla. Sabiri è stato sostituito perchè non volevo mettere in difficoltà la squadra, poi dopo l'intervallo ho rivisto l'assetto e la reazione c'è stata. Purtroppo abbiamo tante essenze e chi è rientrato dopo un lungo stop soffre il ritmo. Si va avanti anche se è difficile raggiungere la salvezza adesso, ma non voglio abbassare la guardia. Ho ringraziato il pubblico e la squadra per l'impegno profuso durante i 90'. Quagliarella è tornato ad allenarsi dopo un infortunio complicato poi la febbre ma si è messo a disposizione".