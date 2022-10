Sampdoria, Stankovic nuovo allenatore: come giocherà

Nuovo capitolo in casa blucerchiata con l'arrivo del serbo in panchina.

Redazione ITASportPress

La Sampdoria riparte da Stankovic. Dopo l'esonero di Giampaolo, la squadra blucerchiata è stata affidata al mister serbo ex Stella Rossa che in queste ore è stato annunciato ufficialmente e che prenderà in mano i giocatori per il primo allenamento.

I tanti tifosi blucerchiati sperano che con il cambio di guida tecnica possano esserci risultati migliori e per questo in molti si chiedono come potrà giocare il neo mister.

La risposta, ovviamente, la darà solamente il campo ma sembra che Stankovic voglia puntare sul 4-2-3-1. Gli interpreti saranno quelli noti e già utilizzati da Giampaolo: Audero tra i pali, esterni Bereszynski e Augello e coppia di centrali formata da Murillo e Colley con Ferrari prima scelta in ballottaggio con il colombiano. Cambierà, forse, qualcosa in mezzo al campo dove Rincon e Villar saranno i due mediani. Il tris dietro la punta, invece, dovrebbe essere formato stabilmente da Sabiri, Djuricic e Gabbiadini. Caputo non dovrebbe essere insidiato da Quagliarella e Pussetto come prima punta ma l'esperto bomber avrà più spazio rispetto al periodo sotto Giampaolo.

Di seguito, invece, il comunicato della Samp sull'arrivo di Stankovic: "L’U.C. Sampdoria dà il benvenuto a Dejan Stankovic in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2023 con opzione fino al 30 giugno 2024. Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna, del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società".