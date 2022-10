Sampdoria, Stankovic: “Perso per episodi ma la squadra è viva”

Le parole del tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Inter a San Siro: "L'impatto è stato buono ma gli episodi contrari hanno compromesso la nostra gara. I ragazzi hanno dato tutto e abbiamo retto per un pò poi è chiaro che si va sotto contro un avversario forte che ha obiettivi diversi dai nostri. Dispiace per aver preso gol su un calcio piazzato e poi su un lancio di 60 metri dove non siamo stati attenti. Non so bene se l'Inter non voleva spingere e si è accontentata, ma la mia squadra è viva e a casa mi porto questo. Mi è anche piaciuto l'atteggiamento, non abbiamo mollato e dimostrato che vogliamo lottare fino alla fine. La sconfitta non piace a nessuno ma questa sera siamo stati coraggiosi nelle uscite. Con questo atteggiamento ne verremo fuori da questa situazione. Faccio i complimenti ai ragazzi e al pubblico arrivato da Genova che ci ha sostenuto fino alla fine. Adesso testa bassa e lavorare. Andiamo avanti con grande fiducia".