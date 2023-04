Sampdoria, Stankovic: “Pigri e disattenti nel primo tempo ma dopo meglio”

La Sampdoria ha portato a casa un punto da Lecce disputando un buon secondo tempo. Questo il commento del tecnico blucerchiato Dejan Stankovic ai microfoni di Dazn: "Oggi nel primo tempo siamo stati pigri e abbiamo fatto diversi errori non da noi e abbiamo subito l'aggressione del Lecce. Gli errori si pagato a questi livelli ma dopo una prima mezzora fatta male ci siamo ripresi e abbiamo raddrizzato una partita dove per più di 30' non abbiamo mai giocato. Nella ripresa siamo cresciuti e il punto che portiamo a casa muove la classifica anche se non di tanto. E' difficile giocare con l'acqua alla gola e la pressione incide sul nostro modo di stare in campo. Ripartiamo dal secondo tempo per la prossima gara contro lo Spezia".