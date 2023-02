Sampdoria, Stankovic: “Prestazione dignitosa ma è mancata lucidità offensiva”

La buona prestazione sul terreno della Lazio non è bastata alla Sampdoria per uscire imbattuta dall'Olimpico. Il tecnico blucerchiato Stankovic ha commentato ai microfoni di Dazn l'esito della gara: "Abbiamo fatto una prestazione dignitosa contro una Lazio infarcita di campioni. Purtroppo ci è mancata la lucidità sottoporta e per vincere partite del genere serve segnare. Io continuo a lavorare per cercare di migliorare la classifica anche perchè i miei ragazzi sono sempre stati bravi. Anche fisicamente contro la Lazio abbiamo retto il confronto, ma giocare con l'acqua alla gola è difficile. Siamo sempre poco lucidi e gli attaccanti affrettano la conclusione perchè vorrebbero fare due gol con un tiro. Dispiace che non c'è serenità anche per le vicende societarie ma di questo io non posso rispondere, devo pensare a lavorare e credere ancora di poter raggiungere la salvezza".