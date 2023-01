Sampdoria, Stankovic: “Prestazione dignitosa ma non è bastato”

Il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic ha analizzato la sconfitta sul terreno dell'Atalanta ai microfoni di Sky: "Ci siamo presentati bene, anche organizzati sapendo che non potevamo costruire a Bergamo dieci occasioni da rete. Abbiamo avuto due palle gol nel primo tempo ma il portiere è riuscito a respingere le conclusioni. Poi è arrivato il gol nerazzurro in una situazione che non mi aspettavo. Peccato perchè abbiamo accettato il rischio di giocare anche l'uno contro uno in difesa contro un attacco veloce e tecnico come quello dell'Atalanta. Certamente potevamo fare meglio. E' stata una prestazione dignitosa la nostra ma non è bastato per portare punti. Così a casa mi porto alcune cose buone ma dobbiamo migliorare tanto e sperare che gli episodi ci girino a favore. I ragazzi hanno dato tutto stasera ma archiviamo la partita e pensiamo alla prossima gara. Alla salvezza io ci credo ancora perchè abbiamo orgoglio e voglia di non mollare. Non ci nascondiamo e daremo il massimo. Quagliarella sta lavorando duro visto che è stato fuori nel momento della preparazione e sta ritrovando il ritmo. La sua esperienza e il suo senso del gol possono essere determinanti per noi"