Sampdoria, Stankovic: “Primo tempo dominato poi abbiamo improvvisato”

Prima vittoria in casa della Sampdoria in questo campionato. Battuto il Verona 3-1 con una doppietta di Gabbiadini e la rete di Zanoli. Il tecnico blucerchiato Stankovic ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Nel primo tempo abbiamo dominato dal punto di vista tecnico poi nella ripresa abbiamo anche improvvisato ma dovevamo portare a casa i tre punti a tutti i costi anche soffrendo tanto. La gioia dei ragazzi è anche la mia ma sono loro che vanno applauditi. Noi lavoriamo e non molliamo per la salvezza. Si è visto l'atteggiamento della squadra che con qualità ha fatto un buon primo tempo creando tante occasioni. Abbiamo rischiato solo una volta nei primi 45' poi gli episodi per una volta sono stati dalla nostra parte. Certo nel secondo tempo è subentrata la paura di vincere ma ci siamo riorganizzati improvvisando qualcosa ma riuscendo finalmente a vincere. Faccio i complimenti ai ragazzi che sono dei leoni. I giovani devono prendere esempio dagli over 30 per come si allenano. Abbiamo regalato ai tifosi una grande gioia perchè il loro campionato è da 10 e lode".