Sampdoria, Stankovic: “Provo un dispiacere enorme per i tifosi. Futuro? Non so…”

Poche parole ma molta tristezza nelle dichiarazioni post match contro l'Udinese, da parte del tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic che non può non cominciare dalla retrocessione in Serie B da stasera aritmetica: "Provo un dispiacere e una tristezza enorme. Stasera ma come anche in passato abbiamo dato tutto in campo. Il verdetto di stasera un doriano non può accettarlo. Questo è un giorno bruttissimo. I tifosi sono stati vicini sempre alla squadra e questo club merita di più perchè è bello fuori e dentro il campo. Spero che la vicenda societaria si risolva al meglio per ripartire. Futuro? Non posso dire nulla, io ci ho provato a salvare la squadra ma il mio impegno non è bastato e mi dispiace. Con Quagliarella ci siamo abbracciati e detti qualcosa alla fine ma ci tengo a sottolineare che il suo atteggiamento è stato sempre da professionista esemplare".