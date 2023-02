Sampdoria, Stankovic: “Punto sudato e meritato contro l’Inter. Al miracolo credo”

Il punto conquistato contro l'Inter dà qualche chance in più alla Sampdoria per raggiungere la salvezza. Il tecnico Dejan Stankovic ai microfoni di Sky Sport ha commentato la prestazione della squadra blucerchiata: "Intanto mi voglio scusare per non aver parlato dopo il match contro il Monza. Ero triste per il gol preso alla fine e mi pento di non aver parlato perchè avrei fatto i complimenti alla mia squadra. Stasera contro l'Inter il punto è sudato e meritato. E' stata una gara intensa e combattuta e faccio i complimenti ai miei ragazzi e ai nostri tifosi che ci sostengono sempre. Una pareggio contro questa forte Inter di Simone Inzaghi è per noi un bel segnale di continuità. A volte siamo frenetici perchè qualche occasione l'abbiamo avuta ma la tensione e la mancanza di tranquillità non ci permette di essere precisi. Mi prendo la prestazione perchè quando lotti così poi la fortuna gira dalla tua parte. Io credo però al lavoro e non guardo indietro anche se dispiace aver perso punti nel finale come a Monza. Bravi tutti dunque e io al miracolo ci credo. Adesso dobbiamo riposare bene dopo questa sfida perchè sabato c'è una partita tosta e questo spirito di gruppo mi lascia soddisfatto".