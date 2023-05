Sampdoria, Stankovic resta e la squadra si è ritrovata al Mugnaini

Archiviata la sconfitta con la Fiorentina, la Sampdoria questo pomeriggio si è ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare il prossimo impegno con il Torino, match valido quale 33.a giornata di Serie A TIM e in programma mercoledì al “Ferraris” (ore 18.00). Stamattina si era diffusa la notizia delle dimissioni del tecnico Dejan Stankovic ma il serbo non molla e continuerà a sedersi sulla panchina blucerchiata almeno fino al termine della stagione avendo incassato la fiducia della società dopo un vertice con i dirigenti. Stankovic ha sottoscritto un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza, ma la permanenza in Serie A è ormai quasi irraggiungibile.