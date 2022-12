Sampdoria, Stankovic: “Salvarsi non sarà facile ma non impossibile. Non molleremo”

La grande famiglia della Sampdoria non sta vivendo giorni felici tra rumors societari e la classifica di Serie A con i blucerchiati penultimi. A cercare di risollevare il morale ci ha pensato con un messaggio di Natale il tecnico Dejan Stankovic che ha inviato un augurio di buone feste attraverso il canale ufficiale della società. Infine anche un riferimento anche al campionato che sta per riprendere. "Cari doriani vi auguro un Natale Sereno e guardare i valori della vita. Sul livello sportivo non sarà facile, ma non è impossibile. Dicevo all'inizio che non volevo fare promesse. Una la faccio: non molleremo fino alla fine. Un grande abbraccio vi voglio bene".