Sampdoria, Stankovic: “Vedo la luce in fondo al tunnel”

La nuova avventura sulla panchina della Sampdoria di Dejan Stankovic è iniziata con un buon pareggio sul terreno del Bologna. Questa l'analisi a fine partita del serbo ai microfoni di DAZN: "Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo con una bella reazione. La squadra fisicamente non sta bene e credo dipenda da un problema mentale ma io dopo questi 90' vedo la luce in fondo al tunnel. Normale che qualche cosa non va bene visto che veniamo da un momento difficile ma lavoreremo per migliorare tante cose. Non abbassiamo la guardia e andiamo avanti. I ragazzi si sono adattati subito al cambio di modulo e sono molto fiducioso. All'intervallo ho detto ai ragazzi di essere più grintosi e abbiamo fatto un buon secondo tempo".

Sogno Stankovic poi ha parlato della sua avventura in Serie A: "Mi sento un privilegiato e fortunato ad allenare in Serie A. Nella vita ci vogliono degli obiettivi: con la Stella Rossa era vincere il campionato, qui per salvare la Samp che è un grande club. Idea di gioco? Innanzitutto voglio riportare fiducia nei ragazzi, ho avuto un solo giorno per capire come stesse il gruppo. Adesso avrò altri giorni per conoscerci e schierare il miglior 11 con la Roma, parte tutto da zero. A chi mi ispiro? Ho avuto tanti allenatori ottimi, non li copio ma prendo il meglio da loro. Per me è un sogno sedermi sulla panchina di Serie A a 44 anni. Sono felice e stasera vorrei mandare un saluto a mio "fratello" Sinisa (Mihajlovic ndr). Thiago Motta? E' stato un compagno di tante battaglie e risolleverà il Bologna, ma ha bisogno di tempo".