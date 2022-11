Sampdoria, striscioni a Genova per l’appello ai tifosi

Nella pausa campionato per i Mondiali in Qatar, la Sampdoria si sta concentrando sulla questione relativa alla cessione del club. La situazione è ancora incerta e anche le parole dell'ex presidente Massimo Ferrero stanno facendo discutere. A proposito di questo argomento, una lunga serie di striscioni, sono stati esposti in diversi quartieri di Genova, con un'unica scritta: "Sabato 26 novembre ore 18,30 sotto la Sud". Così i tifosi della Gradinata Sud hanno deciso di chiamare a raccolta tutto il pubblico blucerchiato per la manifestazione prevista sotto il settore di via Casata Centuriona.