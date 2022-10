Sampdoria subito al lavoro con Tufano a dirigere in attesa di Ranieri o D’Aversa

In attesa che la società blucerchiata nomini il nuovo allenatore dopo l'esonero di Marco Giampaolo arrivata questo pomeriggio, la Sampdoria subito al lavoro. Domani i blucerchiati si ritroveranno a Bogliasco per una seduta mattutina che sarà diretta dal tecnico della Primavera Felice Tufano. Sono due i nomi in lizza per sostituire Marco Giampaolo, entrambi eventuali ritorni: si tratta di Claudio Ranieri, che ha allenato la Sampdoria dal 2019 al 2021, e Roberto D'Aversa, predecessore proprio dell'attuale allenatore della Sampdoria e ancora sotto contratto fino al 2023.