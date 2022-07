Sampdoria, tanti tifosi a Ponte di Legno per la presentazione

La Sampdoria si è presentata in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno. Una piacevole tradizione cominciata nel 2015 che si rinnova per la sesta occasione, tre anni dopo l’ultima volta. Il Doria è tornato tra la gente e lo ha fatto come sempre in un clima di festa, in cui i tanti tifosi accorsi a Ponte di Legno hanno potuto abbracciare la rosa 2022/23 a disposizione di Marco Giampaolo.