Sampdoria, testa di maiale davanti alla sede: messaggio a Ferrero e Romei

Nuova minaccia dopo la busta con proiettile. Situazione bollente in casa blucerchiata.

Altissima tensione in casa Sampdoria. Ancora un brutto episodio con l'ennesima minaccia per i dirigente. Dopo la lettera minatoria accompagnata da una pallottola a salve arrivata nelle scorse settimane, in queste ore un nuovo messaggio fatto recapitare questa mattina a Corte Lambruschini.