Sampdoria, tra mercato e Ferrero sarà un gennaio bollente

Finito il mini ritiro in Turchia, la Sampdoria ieri ha fatto ritorno a casa. Ma il tecnico Dejan Stankovic è alle prese con una serie di infortunati soprattutto in attacco. Di buono c'è che lo spirito è diverso e il tecnico serbo può preparare con più tranquillità il ritorno in campo dei blucerchiati. Gabbiadini c'è, Quagliarella no. A far coppia con il giovane Montevago sarà "Gabbia".

Mercato Bereszynski andrà al Napoli e Caputo verso l'Empoli, in entrata Zanoli e Lammers (prestito). Si lavora per l'austriaco Dragovic delle Stella Rossa. In dubbio in uscita Sabiri e Colley.

La società Qui c'è un vero rebus e qualcosa di più si capirà il 5 gennaio prossimo, alla ripartenza del tormentone-cessione visto che è in programma l'assemblea degli azionisti. Come scrive Gazzetta dello Sport oggi, la famiglia Ferrero, che detiene la maggioranza delle azioni, sta cercando di provvedere in autonomia all’aumento di capitale necessario per rimettere il club in linea di galleggiamento. Un’operazione non semplice, anche se l’unica certezza è che sin qui ha rifiutato qualsivoglia aiuto dall’esterno. A cominciare, ovviamente, da quel soggetto legato a Merlyn ed entrato nelle ultime settimane nel club come piccolo azionista. Situazione ingarbugliata, con scenari difficilmente decifrabili.