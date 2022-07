Sampdoria, Trimboli: “Cassano idolo, mi ispiro a Palombo. Voglio restare e…”

Il commento del difensore blucerchiato.

Nella scorsa stagione il debutto in campo con la prima squadra della Sampdoria, ora Simone Trimboli spera di potersi ritagliare uno spazietto anche nella prossima annata 2022-23. Intervistato da Il Secolo XIX, il calciatore blucerchiato, genovese e sampdoriano doc, ha parlato delle sue aspettative per la stagione che sta per iniziare.

Ricordando l'esordio in Serie A: "Il momento magico? Il debutto in A, da un lato atteso dall’altro inaspettato per il quando: la Juve vinceva 2-0, Giampaolo mi ha dato la chance di giocare, abbiamo perso ma lottando". E ancora: "L'arrivo in prima squadra? È stato graduale, forse dopo la convocazione in prima squadra 4 anni fa a Napoli: ho capito ancora di più che dovevo dare tutto, dare il 100%, sacrificarmi, restare umile".

Sul passato e sulla fede blucerchiata: "Da bambino andavo a Marassi. L’idolo era Cassano, fortissimo. Ma mi ispiro a Palombo: ho fatto il raccattapalle, uno delle prime volte entrai mano nella mano con Angelo, contro il Metalist, poi mi ha allenato, gioca nel mio ruolo: lui è un ideale da provare a replicare. Una carriera come la sua nella Samp? Magari".

Sulla responsabilità di essere genovese e sampdoriano: "Ti porta a dare ancora di più, senti di difendere la tua città, vuoi scavalcare ogni ostacolo per vincere e portare in alto la tua maglia".

Infine un passaggio sugli obiettivi per questa annata: "È il mio secondo ritiro, lo vivo con emozione e responsabilità. Arrivi qui, ti giochi tutte le carte: devo migliorare ma voglio dimostrare al mister che anche senza guardare sul mercato può fidarsi di me, anche più dell’anno scorso. Giampaolo mi ha sempre mostrato fiducia vera, senza darmi contentini, mi ha detto che a fine stagione mi avrebbe voluto far giocare di più se la situazione fosse stata diversa. La speranza è restare e poi fare sempre più partite, magari 10, 15, 20", ha spiegato Trimboli.