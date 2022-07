Sampdoria, Trimboli: “Vorrei restare per rappresentare squadra della mia città”

DAL RITIRO - "Le sensazioni di questo ritiro sono buone. Siamo partiti da una settimana ma stiamo lavorando bene, facendo quello che il mister ci chiede. Con il modulo che abbiamo già usato verso la fine della scorsa stagione stiamo migliorando. Spero che il mister possa utilizzarmi un po’ di più nelle sue rotazioni per fare più minuti", ha detto Trimboli. "Il mister? Pretende tanto e sa bene cosa vuole. Ognuno ha il proprio compito in campo e deve farlo al massimo delle sue possibilità. A me, così come ad altri centrocampisti, chiede sia la fase di impostazione sia di difesa. In mezzo al campo dobbiamo riuscire a tenere corta la squadra, uno dei problemi dell’anno scorso. Giampaolo ci chiede anche qualche gol in più per aiutare la squadra".