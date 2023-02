Sampdoria, tumulto social e ristorante rimuove foto con Ferrero

C'è grande tensione a Genova, sponda Sampdoria, per il futuro del club che non ha ancora risolto la crisi societaria. Venerdì scorso la protesta dei gruppi organizzati con il popolo blucerchiato che scandito cori contro Edordo Garrone e Massimo Ferrero. Quest'ultimo è apparso sorridente in una foto di un famoso ristorante messa online dal gestore del locale. Social scatenati e oltre agli insulti per l'ex patron della Sampdoria, valanghe di parolacce anche per titolare del ristorante. I tifosi hanno minacciato di scrivere recensioni negative e di fare una pessima pubblicità del locale. Oggi il passo indietro del gestore del ristorante con le scuse e la foto rimossa.