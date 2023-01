Sampdoria, Turk: “Questa una società storica. Ho due obiettivi”

Le parole del portiere arrivato in casa blucerchiata.

Arrivano dai canali ufficiali della Sampdoria le prime parole del neo acquisto, il portiere Martin Turk, in prestito dal Parma. L'estremo difensore ha già vissuto qualche emozione in maglia blucerchiata - anche se da spettatore - con la partita disputata lunedì scorso ad Empoli e si è fatto un'idea di quello che significa essere in questo club.