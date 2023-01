Sampdoria-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 12:30 per il lunch match di Serie A di oggi.

Redazione ITASportPress

Sampdoria-Udinese si gioca oggi, domenica 22 gennaio 2023 alle ore 12:30 per la 19^ giornata di Serie A. Lunch match a Marassi dove i blucerchiati cercheranno un risultato positivo per cambiare la loro classifica.

Sampdoria-Udinese, le ultime La Sampdoriaproverà a trovare i tre punti e, come ha detto mister Stankovic alla vigilia, negli occhi dei giocatori "c'è voglia di ribaltare questo momento". Per farlo, i blucerchiati dovrebbero affidarsi a Djuricic sulla trequarti a sostegno di Gabbiadini e Lammers. Attenzione a Winks che potrebbe giocarsi le sue chance per un maglia da titolare in mezzo al campo. In porta, la certezza Audero.

L'Udinese non starà a guardare. La squadra di Sottil vuole riprendere a macinare punti e dovrebbe affidarsi a Beto e Success in avanti.

Probabili formazioni e dove vederla — Sampdoria-Udinese si disputerà, come detto, oggi domenica 22 gennaio 2023 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 12.30.

Saranno diverse le possibilità di tifosi e appassionati per seguire il lunch match Sampdoria-Udinese in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida tra blucerchiati e friulani sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). In streaming sempre con DAZN, Sky Go e NOW.

Di seguito le probabili formazioni del match:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Colley; Zanoli, Rincon, Vieira, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success.