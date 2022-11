Sampdoria, un big potrebbe partire a gennaio ma restare in Serie A…

Possibili mosse di mercato per la formazione blucerchiata.

Una prima parte di stagione deludente per la Sampdoria, anche per via delle prestazioni non certo al top di alcuni dei calciatori. Sotto la lente di ingrandimento ci è finito Sabiri. Il fantasista aveva impressionato nel finale della passata annata ma non si è confermato nelle prime uscita del campionato 2022-23. Ecco perché secondo gli ultimi rumors di mercato, il calciatore potrebbe essere ceduto a gennaio.

Da quanto si apprende, la Fiorentina sarebbe molto interessata a Sabiri e Stankovic, tecnico blucerchiato, se ne priverebbe ma in cambio vorrebbe Zurkowski. Nel dettaglio la viola potrebbe arrivare a offrire 6-7 milioni per il trequartista marocchino della Sampdoria e inserire appunto Zurkowski come contropartita tecnica.

Da capire se effettivamente le cose andranno in questo modo o se il fantasista avrà un'altra occasione per far vedere le sue qualità e trascinare al riscatto la squadra dopo l'avvio davvero deludente e i soli 6 punti in classifica.