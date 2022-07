Sampdoria, un importante investitore si è fatto avanti

Segnali importanti per il futuro societario della Sampdoria che cerca una proprietà solida. Si è appreso che ieri è arrivata la manifestazione d’interesse non vincolante della cordata Cerberus-Redstone per l’acquisto del club ligure. Lo riporta Il Secolo XIX, spiegando che in questo modo si entra nella fase ufficiale di negoziazione e della due diligence tecnica più approfondita «che comporta per i soggetti interessati spese non indifferenti per pagare studi di professionisti. E attesta quindi un reale interesse. Però manifestazioni di quel tipo ne abbiamo ricevute anche altre due, una di un fondo USA e un’altra sempre di un fondo, non americano ma nemmeno europeo…», ha spiegato Gianluca Vidal, che tiene le redini della trattativa.