Sampdoria, valzer delle punte: chi parte e chi arriva

Rumors di mercato e affare praticamente chiuso in attacco.

Redazione ITASportPress

Le questioni societarie legate alla cessione, la rabbia dei tifosi e la richiesta alle autorità sportive per impedire il ritorno di Massimo Ferrero alla guida. La Sampdoriaha tanto per la testa e, in tutto questo, non poteva mancare il mercato.

Non va, infatti, assolutamente dimenticato il lato sportivo che riguarda il club che dalla ripresa del campionato dovrà ripartire con ben altro piglio. Per farlo, ci saranno dei cambiamenti e uno di questi riguarda il reparto offensivo. Sembra, infatti, che non ci siano più ostacoli al ritorno di Francesco Ciccio Caputo all’Empoli. Percorso inverso, invece, farà Sam Lammers che approderà nei prossimi giorni in blucerchiato per rinforzare l’attacco di Stankovic.

L'olandese, di proprietà dell’Atalanta e in prestito all’Empoli, lascerà i toscani alla riapertura del mercato, destinazione Genova. Per la società di Corte Lambruschini si tratta di un’operazione che permetterà al club di ottenere una prima riduzione del monte-ingaggi, necessaria a far fronte alla difficile situazione finanziaria.