Sampdoria-Verona, le formazioni ufficiali

Scelti i 22 che andranno in campo alle 12:30.

Tutto è pronto per il lunch match di campionato tra Sampdoria e Verona, gara valida per la 27esima giornata di Serie A. I blucerchiati di Stankovic sfidano l'Hellas di Zaffaroni. I due allenatori hanno scelto i 22 che andranno in campo dall'inizio.