Sampdoria-Verona, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi per il lunch match di Serie A alle 12:30.

Redazione ITASportPress

Sampdoria-Verona si affrontano oggi, domenica 19 marzo 2023, alle ore 12:30 per la 27esima giornata di Serie A. Lunch match di campionato per le due squadre chiamate ad un vero scontro da dentro o fuori che potrebbe dire tanto sul proseguimento dell'annata.

Sampdoria-Verona, le ultime Scelte quasi obbligate per la Sampdoria di Dejan Stankovic che dovrebbe affidarsi a Gabbiadini in attacco sostenuto da Leris e Cuisance. Non è da escludere anche l'opzione Jesé dall'inizio. Ci sarà ancora Winks in mezzo al campo con Zanoli e Augello sugli esterni. In difesa, out Audero tra i pali potrebbe essere confermato Turk e non Ravaglia.

Nel Verona, Zaffaroni si potrebbe affidare a Djuric in attacco come boa. Dietro di Lui Kallon e Lazovic. Duda e Tameze dighe di centrocampo con Faraoni e De Paoli che agiranno sugli esterni. Montipò a difendere i pali.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Sampdoria-Verona si disputerà, come detto, oggi domenica 19 marzo 2023 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 12.30.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida salvezza Sampdoria-Verona sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali SkySport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app disponibile sul decoder Sky Q.

In streaming sempre con DAZN e Sky Go ma anche su NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Djuricic, Augello; Leris, Cuisance; Gabbiadini.Allenatore: Stankovic

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, De Paoli; Lazovic, Kallon; Djuric. Allenatore: Zaffaroni.