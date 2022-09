Sampdoria, verso lo Spezia con tanti dubbi: differenziato per quattro giocatori

La Sampdoria prepara la delicata sfida con lo Spezia in campionato con un occhio alla situazione degli infortunati. Il club blucerchiato, in particolare, si concentra sulla difesa dove ci sono diversi dubbi.

Omar Colley è stato costretto a saltare il match con il Milan a causa di un colpo al ginocchio rimediato a Verona. Il gambiano, così come Murillo , dovrebbe tornare a disposizione nei prossimi giorni. L'ex Inter, invece, soffre per una botta alla caviglia.

Situazione diversa per Harry Winks , arrivato alla fine del mercato e a disposizione di Giampaolo soltanto per mezzo allenamento come dichiarato dal tecnuco. Il calciatore ha un problema alla caviglia che lo sta condizionando e si spera di riaverlo dopo la sosta Nazionali.

Sul sito bucerchiato è presente il report completo: "Riprendono con una sessione pomeridiana gli allenamenti della Sampdoria in vista della trasferta di sabato alla Spezia (ore 18.00). Smaltito il giorno di riposo, Marco Giampaolo e staff hanno, come di consueto, diviso la squadra in due gruppi: i maggiormente impiegati con il Milan da una parte (lavori prevalentemente di scarico), il resto dei blucerchiati dall’altra (allenamento completo sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco). Differenziati per Omar Colley, Jeison Murillo, Simone Trimboli e Harry Winks; iter riabilitativo per Manuel De Luca".