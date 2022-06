Sampdoria, Vidal sulla cessione: “C’è molto da lavorare. Vediamo cosa succederà”

Le parole del trustee dei blucerchiati

Redazione ITASportPress

La Sampdoria sta facendo i conti con la questione della cessione del club. Gianluca Vidal, trustee dei blucerchiati, è in cerca di possibili acquirenti. In un'intervista a primocanale.it, ha rilasciato delle dichiarazioni che svelano delle novità sull'operazione. I nomi che si fanno sono quelli di Pallotta a Blitzer sino a Di Silvio e agli immancabili arabi, oltre a non meglio precisati e identificati fondi americani. Queste le parole di Vidal sul tema cessione:

"C’è molto da lavorare e poco da comunicare: una gestione complessa, tre cordate in due diligence, temi di verifica dei numeri ma anche di verifica del lato sportivo, non mia materia. Con l’advisor Lazard è partito il lavoro di contatto con più Fondi, ulteriori oltre a quelli già in campo, vediamo cosa ne sortirà. Purtroppo ho visto che si da spazio un po’ a tutto. Ciò non mi ha reso felice, ma nulla più".

Far tornare i conti, allestire una squadra competitiva per la salvezza nel contesto di un equilibrio finanziario e nello stesso tempo non diminuire l'appeal della Sampdoria nei confronti di potenziali investitori, sono gli obiettivi principali del Cda, mentre Vidal porta avanti le trattative, in prima persona o in sinergia con l'advisor Lazard.