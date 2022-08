Sampdoria, Villar: “Ho voglia di fare bene. Sono qui per Giampaolo”

"Sono molto contento di essere qui, avevo voglia perché da giorni stavamo parlando di chiudere. Non vedo l'ora di iniziare con gli allenamenti, già a gennaio sono stato vicino: mi piace come squadra la Samp, poi non è successo ma è capitato adesso. Vuol dire che era meglio ora che a gennaio. Ci aspetta una bella stagione, per me non è stato un anno come mi aspettavo. Però mi ha dato fiducia, ho lavorato tanto con la squadra e a livello personale. Sono pronto, ho bisogno di tempo per ritrovare il ritmo ma non vedo l'ora arrivi sabato. Mi piace aiutare la squadra, stare al centro del gioco. Ho voglia di fare bene qui, di star bene coi compagni. Il fatto che ci sia Giampaolo mi fa impazzire... E' un tecnico che ha sempre fatto migliorare giocatori come me, è stato uno dei fattori per aver voglia di venire qui. Ho scelto la 4 perché mi piace, è da centrocampista vecchio stile, di un calcio che mi piaceva tanto. Il mio preferito era l'8 ma il numero non conta. Ho giocato in quasi tutti gli stadi, qui senza gente, non vedo l'ora di trovare lo stadio pieno, di sentire il rumore, i tifosi, che sono una delle cose più belle del calcio".