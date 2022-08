Sampdoria, Villar: “Qui mio stile di gioco. Con Giampaolo posso fare grandi cose”

Le parole del centrocampista prontissimo per prendersi un ruolo importante nella squadra blucerchiata.

"In questa Sampdoria ho trovato lo stile di gioco che si addice meglio alle mie caratteristiche". Lo ha detto a Il Secolo XIX il neo arrivato in casa blucerchiata Gonzalo Villar.

Il centrocampista ha parlato del suo approdo in quel di Genova ammettendo di essersi subito trovato bene nella formazione di mister Giampaolo. "Dopo solo un paio di allenamenti mi sono sentito già inserito nel modulo di Giampaolo e sì, mi sento pronto anche per scendere in campo. Quando lui vorrà", ha detto il giocatore.