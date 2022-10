Sampdoria, Villar sempre più in crescita

Uno dei giocatori che ha giovato del nuovo tecnico è Gonzalo Villar. Il centrocampista è arrivato in estate dalla Roma e sotto la guida di Marco Giampaolo non ha saputo esprimere al meglio le sue qualità nelle sue sette presenze. Ora il giocatore ha la totale fiducia dell'allenatore serbo. La Sampdoria punta molto su Villar, sul cui futuro pende un riscatto in favore proprio dei blucerchiati. Dovrà essere lui a prendere in mano le redini della squadra, insieme agli altri leader dello spogliatoio, e dare seguito alla prima vittoria ottenuta in campionato contro la Cremonese. Stankovic e compagni necessitano della sua qualità e delle geometrie in mezzo al campo.