Sampdoria, Winks ancora ai box: la volontà del giocatore

Harry Winks continua a essere un oggetto misterioso in casa blucerchiata. Il centrocampista è approdato a Genova nel mercato estivo ma non ha ancora fatto il suo esordio con la maglia della Sampdoria . Il giocatore inglese soffre ancora dei problemi alla caviglia. Stankovic vorrebbe puntare sul centrocampista, vista la sua esperienza internazionale.

Il club blucerchiato è intenzionato sedersi a un tavolo con il Tottenham e ridiscutere i termini del prestito fin qui praticamente inutilizzato. Dall’altra parte della medaglia c’è però la volontà del calciatore che vorrebbe restare a Genova e provare a farsi trovare pronto per il 4 gennaio, alla ripresa del campionato. C’è però una scelta ulteriore da compiere: operazione o terapia conservativa? Nel primo caso il centrocampista non sarà a disposizione fino a febbraio compreso, 3-4 mesi operandosi subito. Nel secondo caso c’è da capire perché le cure a cui si è sottoposto fino a ora non hanno funzionato e trovare una strada che gli permetta il recupero tanto sperato.