Sampdoria, Winks e il k.o. contro la Juventus: “Decisioni contro di noi”

Il calciatore blucerchiato mastica ancora amaro dopo la gara del weekend di Serie A.

Ha fatto passare qualche ora ma poi anche Harry Winks ha commentato il k.o. della sua Sampdoria contro la Juventus arrivato domenica notte nella sfida di campionato. Il centrocampista blucerchiato, tramite i propri canali social, non ha risparmiato qualche parola di grande amarezza e rabbia dopo la sconfitta arrivata nella sfida dell'Allianz Stadium.

In particolare, il giocatore sembra far riferimento al gol di Rabiot che è arrivato dopo un fallo di mano non segnalato. "Risultato difficile da accettare quando le decisioni vanno contro di noi in quel modo", ha esordito Winks nel suo post Instagram.

Poi, un messaggio per il prossimo delicato impegno di campionato: "Verso la prossima", ha detto il calciatore già con la mente alla sfida contro il Verona.

Dell'episodio della rete segnata da Rabiot aveva parlato anche mister Stankovic a caldo: "C'è stato un errore dell'arbitro perchè il fallo di mano di Rabiot del 3-2 è netto. Non voglio passare per stupido ma il 3-2 della Juve non è regolare e c'era anche un altro episodio non visto dall'arbitro per una gomitata al nostro calciatore Amione".

Insomma, in casa blucerchiata c'è ancora tanta rabbia e delusione ma anche voglia di riprendere subito a giocare per trasformare la frustrazione in energie da usare sul campo.