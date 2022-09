Sampdoria, Winks: “Giocare qui sarà un’esperienza bellissima”

Oltre 200 presenze e cinque reti con il Tottenham tra Premier, Champions e coppe varie più 10 gettoni e un gol con la maglia della nazionale inglese. Harry Winks è l’ultimo arrivato ma – per curriculum – questa etichetta non gli si addice affatto. Eppure la Sampdoria, Marassi, la Sud lo hanno davvero impressionato. «Con la Lazio allo stadio c’era un’atmosfera incredibile – spiega nella sua prima intervista italiana -. I tifosi hanno cantato per tutto il tempo, non ho mai visto incitare una squadra in questo modo. Giocare qui sarà un’esperienza bellissima: non vedo l’ora di entrare in campo e giocare davanti al nostro pubblico».