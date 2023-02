Sampdoria, Winks: “Qui per riprendermi tutto. Al Tottenham…”

Tra le note positive di questo ultimo periodo in casa Sampdoria c'è sicuramente il ritorno a pieno regime di Harry Winks . Il calciatore aveva dovuto fare i conti con dei problemi fisici che non gli avevano dato modo di scendere in campo nella prima parte di stagione. Ora, l'ex Tottenham è carico e desideroso di fare bene aiutare i blucerchiati a salvarsi.

GRINTA - "Voglio giocare regolarmente. Ho passato degli anni fantastici con gli Spurs, ma voglio riprendermi la fiducia e la forma fisica. Ne ho bisogno per mostrare di nuovo le mie qualità", ha detto Winks. "Il motore principale (del trasferimento ndr) era voler giocare per una squadra che mi volesse, mi rispettasse abbastanza e volesse impegnarsi con me in quel senso. Volevo sentirmi desiderato e apprezzato perché negli ultimi due anni è stato difficile al Tottenham".