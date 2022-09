Sampdoria, Winks scalda i motori: ecco quando può tornare

La Sampdoria deve migliorare la posizione in classifica visto l'ultimo posto. Marco Giampaolo ha sfruttato questa pausa nazionali per migliorare gli aspetti tattici che non funzionato nelle gare del campionato. Uno degli acquisti del mercato estivo potrebbe aiutare la causa: si avvicina infatti l'esordio di Harry Winks con la maglia blucerchiata.

Marco Giampaolo attende il ritorno dei nazionali per iniziare a preparare la sfida contro il Monza. Il tecnico della Sampdoria potrebbe avere a disposizione anche Harry Winks per il match salvezza tra le mura del Ferraris. Il centrocampista inglese ha fatto gli straordinari a Bogliasco per essere presente. Nella giornata di ieri Winks è salito al campo di allenamento per una nuova seduta sotto l’occhio vigile del riabilitatore Borino. Le condizioni della caviglia sinistra sono nettamente migliorate, l’inglese non accusa più il fastidio iniziale e punta alla prima convocazione ufficiale in blucerchiato.