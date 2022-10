Sampdoria, Winks sparisce dai radar: addio a gennaio?

Per il momento, salvo miracoli, Harry Winks non sarà ancora a disposizione di Stankovic . L’acquisto più acclamato del mercato estivo, fatto esclusivamente di prestiti e di occasioni low cost, ha effettuato solo un allenamento con la Sampdoria prima di sparire dai radar per il riacutizzarsi del problema, cronico, alla caviglia.

Le condizioni precarie di salute di Winks erano note alla Sampdoria nel momento dell’acquisto del calciatore inglese che non vuole più sottoporsi a interventi chirurgici e spera di risolvere il problema tramite una cura di cellule staminali. La Sampdoria sta continuando ad aspettarlo ma se la situazione non dovesse cambiare, da oggi a gennaio, Winks potrebbe far ritorno in Inghilterra interrompendo il prestito.