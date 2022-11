Sampdoria, Winks: “Volevo dare il massimo ma obbligato ad operarmi. Spero…”

Il giocatore, in prestito dal Tottenham, ha dovuto fare i conti con dei problemi fisici, in particolare alla caviglia, che lo hanno obbligato ad operarsi. "Sono davvero dispiaciuto che si sia dovuti arrivare a questo. Sono arrivato qui con la speranza di dare il massimo per questo club. Tuttavia, dopo aver provato di tutto per tornare a giocare, il problema persistente che avevo da quest’estate è sfociato in un intervento chirurgico", ha scritto Winks su Instagram. "Sono convinto che l’operazione sia andata bene e il mio obiettivo è tornare il prima possibile per aiutare la squadra. Grazie per il supporto", ha concluso rivolgendosi all'ambiente Samp, tifosi e società.