Sampdoria, Yepes: “Rimonta in campionato possibile. Stankovic mi dà consigli e…”

Alla ripresa del campionato, la squadra se la vedrà a Reggio Emilia contro il Sassuolo: "Ripartire subito bene? Assolutamente è l’obiettivo del mister, dello staff e nostro. Riprendere la forma fisica e migliorarla. Ma poi lavoriamo anche su altri dettagli perché abbiamo tante ore per lavorare insieme e le sfruttiamo per migliorare aspetti di gioco e le idee per trasformarle in campo". E sulla sfida al Sassuolo: "Sarà molto importante partire con il piede giusto per acquisire fiducia. E' da lì che dobbiamo perseguire l'obiettivo. Non c’è miglior partita per iniziare a provare a girare la situazione. Servirà tanto per darci morale e fiducia in noi stessi e alla squadra. Iniziare con il piede giusto è importante per lo svolgimento della stagione".