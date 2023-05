Sanabria illude il Torino, poi il Monza fa 1-1 con Caprari

L'unico match delle 15 in programma oggi è finito in parità. A dividersi la posta in palio sono stati il Torino e il Monza. Allo stadio Olimpico vanno in rete Sanabria da una parte da una parte e Caprari nel finale dall’altra. Un punto a testa per le due squadre che rimangono appaiate in classifica a quota 46. Si tratta del sesto risultato utile consecutivo per gli uomini di Palladino, oggi sostituito da Peluso, mentre la squadra di Juric non pareggiava in casa dal match contro la Salernitana.