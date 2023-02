Sandulli: “Sentenza Juventus? Non sono sorpreso. Da tempo sostengo una cosa…”

Il commento di Sandulli

"Non sono rimasto sorpreso, da tempo sostengo che la quotazione in Borsa mal si sposi con le società sportive", ha affermato Sandulli. Poi, riferendosi alla sentenza sui bianconeri, ha aggiunto: "La decisione si basa su elementi emersi nel corso degli accertamenti della Consob, che però non può indagare su tutti i club". Infine ha chiosato: "Non è una disparità, ma una scelta derivante da scelte fatte in passato: è la società, nel momento in cui entra in Borsa, ad accettare queste condizioni".