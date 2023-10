Santon: “Corona? Quando io giocavo all’Inter, lui era a San Vittore”

Continua la grande tensione per il caso scommesse in Italia. Dopo i nomi di Fagioli, Tonali e Zaniolo, potrebbero presto venire fuori altri profili coinvolti nella vicenda. In queste ore però, a finire nel polverone mediatico è stato l'ex terzino di Inter e Roma Davide Santon. Il motivo? Secondo un primo identikit sulla base delle notizie fornite da Fabrizio Corona sul proprio informatore ("si tratta dello zio di un calciatore dell'Inter di Mourinho ed ex Roma, amico di Balotelli"), sarebbe proprio Santon il nipote dell'uomo che ha fornito tutte le indicazioni del caso all'ex paparazzo. Accusa da cui - intervistato da "La Repubblica" - si è immediatamente dissociato l'ex Inter. "Fabrizio Corona? Non ci ho mai parlato in vita mia" - ha spiegato Davide Santon. "Cioè lo conosco perché è un personaggio pubblico, ma non è che abbiamo avuto una singola conversazione o una chiamata. Mai. E poi quando io ero all’Inter in Convitto lui era in carcere a San Vittore. Forse l’ho visto una volta allo stadio" - ha concluso Davide Santon, chiamato in causa dopo le indicazioni fornite da Fabrizio Corona sul proprio informatore sul caso scommesse.