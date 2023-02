Santoriello, pm inchiesta Prisma: “Odio la Juventus”

Fanno molto discutere alcune parole che sono diventate virali in queste ore relative ad uno dei pm dell'inchiesta Prisma sulla Juventus . Protagonista Ciro Santoriello che aveva manifestato in passato la sua fede calcistica pro Napoli e un "odio" verso i bianconeri.

"Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus", le parole del pm. "Come pubblico ministero sono anti-juventino, contro i ladrocini in campo". Delle frasi dette quattro anni fa e, tra le altre cose, col sorriso, ma che diventano attualissime e generano non poca indignazione, specie sponda bianconera.