Sassuolo batte l’Atalanta con un gol di Laurienté

Il Sassuolo fa altri tre passi avanti e si toglie definitivamente dalle zone paludose della classifica. Dopo la vittoria contro il Milan la squadra di Dionisi si è ripetuta in casa superando l'Atalanta. La Dea dopo il ko in Coppa Italia di martedì contro l'Inter ha rimediato una seconda sconfitta che complica i pieni per la Champions League. Primo tempo molto intenso al Mapei. Parte bene l'Atalanta ma il Sassuolo risponde immediatamente con Defrel e Zortea. Al 30' espulso Maehle (dopo On Field Review) per un brutto fallo. La squadra di Dionisi è in dominio ma la formazione di Gasperini resta sempre pericolosa negli spazi. Nella ripresa al 55' la rete decisiva: azione manovrata e insistita del Sassuolo che trova a sinistra Laurienté, l'attaccante va uno contro uno, rientra sul desto e calcia sul secondo palo, nulla da fare per Musso. L'Atalanta non risponde e il Sassuolo va vicino al raddoppio. Nel finale arriva il rosso diretto per Muriel per proteste e i nerazzurri chiudono in nove.